Avec des revenus injustement répartis qui dépendent d’accords passés par Bernie Ecclestone, les patrons d’équipe et Liberty Media essaient de trouver une solution pour les redistribuer plus équitablement.

"Je pense que les nouveaux propriétaires vont faire exactement ce que l’on attend d’eux : ils vont augmenter les revenus et diminuer les coûts" explique Gene Haas à Monaco.

"Comme nous sommes impactés par l’aspect des coûts, c’est nerveusement fatigant".

Avant de s’expliquer un peu plus clairement : "Nos revenus sont pour le moment minimes puisque nous sommes les nouveaux ici, donc tout ce que nous touchons est important et je pense qu’il faut être très prudents sur la manière dont on redistribue les biens car certaines équipes en haut du classement sont ici depuis 50 ans et ont gagné leur place et la manière dont les coûts sont distribués".

"Je ne dis pas que les petites équipes ne méritent pas plus mais je dis que les équipes de pointe méritent mieux. On ne peut pas distribuer l’argent de manière arbitraire alors que la victoire devrait amener une récompense. Pour le reste, tout est sujet à négociation mais c’est un point difficile dans toutes les disciplines, y compris en NASCAR, que je connais bien".

"Il faut s’adapter mais il y a beaucoup de demandes des médias, donc la manière dont l’argent est redistribué semble être LA question. Malheureusement, les équipes ne sont pas en position de force pour élever la voix au sujet de la redistribution car nous ne possédons pas la Formule 1" conclut-il.

Plus pragmatique, Franz Tost a un avis sur la question que partagent sûrement d’autres dirigeants : "Si l’on est amenés à toucher plus d’argent, ça me va".