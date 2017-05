Depuis le début de la saison, Lance Stroll est parvenu à rallier une seule fois la ligne d´arrivée, à Sotchi, le week-end dernier.

Comme beaucoup de rookies, le pilote Williams a commis bon nombre d´erreurs depuis le début de sa première saison en F1.

Mais le Canadien ne s´en formalise pas.

« Peu importe ce qui est arrivé par le passé » affirme-t-il. « Cela ne change pas mon approche. J´essaye d´être plus habile et de prendre les bonnes décisions. En ce moment, il s´agit avant tout pour moi de mieux comprendre les pneus. Je pense que dans ce domaine, beaucoup de temps au tour et de performance restent à débloquer de mon côté. »

En effet, le jeune pilote a raté de peu la Q3 samedi dernier en Russie, notamment à cause des gommes.

« Dans les deux premiers secteurs, j´ai vraiment eu une bonne adhérence, puis je l´ai perdue au niveau de mes pneus arrière, dans le dernier secteur. J´avais un peu trop attaqué sur le début du tour. Cela rend les choses plus difficiles et on perd beaucoup de temps ainsi. Mais cela fait aussi partie du processus d´apprentissage. »

Les pneus représentent en effet une expérience bien différente en Formule 1 qu´en Formule 3.

« La gestion des pneus se différencie significativement entre les séries dans lesquelles j´ai pu concourir jusqu´à maintenant. En Formule 3, une simple mise à température suffit et on obtient immédiatement de l´adhérence. Si on pousse à fond pendant 5 à 6 tours, au fil des tours, cela va en s´améliorant. En Formule 1, ce n´est pas comme cela. »

Le pilote Williams souligne d´ailleurs qu´il n´est pas le seul à rencontrer des difficultés avec les pneus.

« Je pense que cela serait bon pour le sport, si cela changeait. On voit bien comment certains se gourent (sic) avec les pneus lors des qualifications ou de la course et comment d´autres en profitent. C´est excitant. Si nous avions des pneus capables de tenir une distance de course complète et qui ne dépendaient pas autant de la performance des voitures, ce serait plus facile. »

Malgré des débuts en catégorie reine en demi-teinte, Stroll reste optimiste.

« Je savais que cela allait être différent de ce que j´ai pu faire jusqu´à présent. Mais j´aime le défi. C´est parfois frustrant, mais c´est avant tout intéressant. Je progresse toujours plus, à chaque fois que je monte dans la voiture. Barcelone sera plus simple pour moi. »