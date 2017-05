Le retour de Jenson Button dans un cockpit de F1 fait beaucoup parler dans le paddock. Le bienfondé de la présence du Britannique pour remplacer Fernando Alonso peut se poser, surtout que Button n´a pas participé aux tests de Bahreïn le mois dernier.

Les pilotes, eux, n´émettent aucune objection à la participation exceptionnelle de celui qui a pris sa retraite en fin de saison dernière et ne critiquent pas non plus la préparation restreinte du champion 2009 pour son unique prestation à Monaco.

« Si Jenson veut se préparer de cette manière, c´est son choix » déclare Max Verstappen. « Je ne peux pas juger. Je ne suis pas à sa place, avec ses 17 années d´expérience. »

Pour Daniil Kvyat, il était raisonnable que Button se cantonne à se préparer seulement dans le simulateur de McLaren lors des derniers jours.

« Il n´est pas en train d´essayer de gagner un championnat, donc une course ne signifie rien » constate le Russe.

« S´il réussit, c´est génial, et si non, il n´y a rien de mauvais là-dedans parce qu´il peut dire qu´il n´était pas en mesure d´être prêt. Donc Jenson n´a rien à gagner et rien à perdre » conclut Kvyat.