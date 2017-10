L’équipe Sauber a continué à faire rouler trois pilotes ce vendredi à Mexico et c’est Marcus Ericsson qui a cédé son volant au Monégasque. Le programme de la journée était concentré sur un mélange de longs et courts relais et les performances des deux C36 ont semblé encourageantes, notamment face aux Haas et aux Toro Rosso qui semblent un peu plus en difficulté.

"C’était une séance positive et j’ai pu faire l’intégralité du programme prévu" commente Charles Leclerc. "La piste est difficile et glissante. C’était une bonne expérience de boucler le test entier. La piste est agréable, je l’ai adorée car elle a un peu de tout. J’apprends toujours un peu plus à chaque fois que je prends le volant et j’ai hâte de retrouver la voiture au Brésil".

Comme Leclerc, Marcus Ericsson n’a eu qu’une séance et il devra s’en contenter pour préparer le reste de son week-end, qui s’annonce assez positif : "C’était un défi pour moi de commencer lors de la deuxième séance. J’avais du temps à rattraper mais je suis satisfait d’avoir pu me mettre rapidement dans le rythme et je me sentais à l’aise dans la voiture".

"Nous étions assez compétitifs pour un vendredi mais malheureusement, j’ai eu des soucis avec l’équilibre de la voiture tout au long de la séance et nous travaillons pour comprendre les causes de ce problème afin de progresser demain".

Pascal Wehrlein a déroulé un programme pour préparer à la fois les qualifications et la course et a pu envisager le niveau global de la Sauber sur le tracé mexicain. Son avis est positif malgré le manque de puissance du vieux moteur Ferrari.

"C’était une journée correcte pour moi" juge l’Allemand. "J’ai pu faire un bon nombre de tours et je suis satisfait de mon temps au tour. Nous avons réussi à nous maintenir au niveau du peloton dans la première séance, même si nous roulions avec les pneus super-tendres. C’était un grand pas en avant pour nous. La deuxième séance était bonne aussi et nous allons travailler sur la performance afin de signer de bons résultats dans les séances suivantes. J’espère que le week-end continuera sur une bonne note".