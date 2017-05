Pensionnaire de l’écurie Mercedes, Lewis Hamilton s’est montré hier le plus rapide d’une séance de qualifications du Grand Prix d’Espagne marquée par de fortes chaleurs. Il signe son meilleur chrono en améliorant la référence de l’an passé de près de trois secondes. L’objectif des 5 secondes d’amélioration n’est donc pas atteint.

Mercedes, Ferrari et Red Bull sont les seules écuries, samedi, à franchir le cap de la Q1 avec les seuls pneumatiques tendres. Dès lors, ce mélange devient le seul utilisé par l’ensemble des concurrents, et il s’agira de la monte chaussée par les 10 premiers sur la grille, aujourd’hui, au départ de la course, tandis que deux arrêts aux stands devraient être privilégiés.

Fernando Alonso se qualifie au septième temps pour son épreuve à domicile en n’effectuant qu’un run en Q3, tout comme le pilote Williams Felipe Massa et les deux Force India.

"Les qualifications ont été très disputées, et nous n’avons observé qu’un très faible écart entre les protagonistes. Je pense que nous devons nous attendre à assister à des stratégies à deux arrêts, l’écart de performance entre les medium et tendres devant amener les pilotes à privilégier la deuxième monte. La stratégie pourrait donc être deux relais en tendres les plus longs possibles et un run en medium, plus lent," note Mario Isola, le responsable de Pirelli F1.