Le pilote Mercedes Lewis Hamilton signe la pole position du Grand Prix de Belgique et réalise le nouveau record du circuit de Spa-Francorchamps grâce aux pneumatiques ultra-tendres qui débutent sur cette piste. La précédente référence avait été établie en 2009, battue dès ce matin en EL3, séance durant laquelle Sebastian Vettel et Lewis Hamilton ne sont séparés que d’un millième de seconde.

Les conditions restent sèches en qualifications, avec une température de piste atteignant jusqu’à 37°C, soit la valeur la plus élevée rencontrée ce week-end. Ferrari et Mercedes sont à cette occasion les deux écuries à franchir le cap de la Q1 avec les seules gommes super-tendres, l’ensemble des concurrents n’utilisant ensuite que les ultra-tendres pour conclure cette session.

"Depuis ce matin, les écarts étant infimes, il était clair que nous assisterions à une qualification extrêmement serrée. Spa étant par ailleurs un long circuit, et les pneumatiques ultra-tendres étant pour la première fois utilisés ici, nous avons également assisté à une énorme progression des chronos par rapport à 2016, puisqu’ils furent en amélioration de plus de quatre secondes," commente Mario Isola, le responsable de la compétition de Pirelli F1.

"Grâce aux trois mélanges nominés, nous observerons de multiples stratégies en course, et les choix tactiques feront toute la différence. Mais comme nous l’avons vu ce matin au début des EL3, la météo de Spa demeure capricieuse et aura son rôle à jouer dans le résultat final."