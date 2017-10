Max Verstappen, dès 2014, alors qu’il n’était pas encore titulaire chez Toro Rosso, avait déjà connu une première expérience, en essais libres, à Austin. Au moment où il s’apprête à retrouver le circuit texan, le Néerlandais se souvient de ce moment particulier…

« La première fois que j’ai conduit au COTA, c’était juste après mes débuts en F1, au Japon, en 2014. Il pleuvait le matin donc je suis sorti en intermédiaires. C’est un circuit difficile à apprendre sur le sec et passer 1h30 sous la pluie n’aide donc pas. C’est vraiment un bon circuit, et j’ai apprécié cette première expérience en dépit de tout, en particulier dans le premier secteur. »

« En 2015, j’ai fini 4e, avec des conditions très humides. Il y avait tant d’eau… Mais j’ai vraiment eu une course amusante, et j’aime conduire sous la pluie. Même quand la piste commençait à sécher, c’était un peu plus intéressant, surtout dans les derniers tours. »

Malheureusement pour Max Verstappen, le temps devrait être plutôt ensoleillé à Austin. D’une manière générale néanmoins, qu’apprécie le pilote Red Bull en particulier sur ce circuit ?

« Le COTA emprunte des éléments à d’autres circuits du calendrier de F1, par exemple Silverstone, mais il a aussi des caractéristiques uniques. La piste est plus courte, et plus rapide que d’autres tracés. Le virage 1 est vraiment amusant. Vous pouvez freiner très tard quand vous montez cette colline [pour aller au virage 1], mais au moment d’atteindre le point de corde, c’est très difficile, car vous êtes littéralement aveugle. Cela vous prend quelques tours pour trouver vos marques pour savoir où tourner. »

La F1 se rendra la semaine suivante au Mexique et comme son coéquipier, Max Verstappen apprécie particulièrement la section du stadium.

« Je vais essayer d’obtenir un podium à Mexico cette année. J’en étais très proche l’an dernier, mais malheureusement, à la fin, cela n’a pas marché pour nous. »

« La piste est un rendez-vous formidable et son tracé est unique. Je ne vois pas de section comparable au stadium dans le reste du calendrier. On ne peut simplement pas comparer cette section à d’autres. »

« C’est une piste où l’on prend du plaisir, mais elle n’est pas très physique, même si elle est très rapide. Les fans sont vraiment passionnés et font du bruit tout le week-end ! Donc je suis vraiment excité à l’idée d’y revenir. »