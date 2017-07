La piste humide en Q1 et séchante en Q2 n’a pas du tout souri aux deux Williams. Felipe Massa a perdu une seconde entre vendredi et samedi, alors que ses compères en gagnaient une dans le même temps. Le Brésilien n’a pu faire mieux que 15e (il partira 14e demain). Lance Stroll a quant à lui été le dernier éliminé en Q1 (il partira 15e).

Paddy Lowe, le directeur technique, n’est évidemment pas satisfait. Pourtant, la Williams était compétitive hier…

« Ce fut une session très délicate avec une météo incertaine. Nous avons commencé la Q1 en chaussant des supertendres, mais immédiatement, il est devenu évident qu’il n’y avait pas assez d’adhérence et nous sommes passés aux intermédiaires. Ensuite, la session a été brièvement interrompue en raison d’un drapeau rouge et nous sommes de nouveau sortis en inter. Felipe a assuré un temps raisonnablement sûr. Lance y était presque, mais le tour d’Alonso en supertendres l’a spectaculairement éliminé. C’était la première qualification de Lance en F1 sous la pluie, donc c’était difficile pour lui de tout apprendre. Nous avons utilisé trois trains de supertendres avec Felipe en Q2, puisque les conditions sont devenues quasiment sèches. Pour une certaine raison, nous n’avons pu montrer le rythme que nous avions tout le week-end jusqu’alors, donc malheureusement, nous avons été éliminés. Nous sommes énormément déçus puisque le rythme solide de notre voiture ne s’est pas reflété sur la grille aujourd’hui. Mais la voiture devrait être bonne demain. »

Felipe Massa espérait bien mieux qu’une décevante 15e place. Il révèle avoir été gêné dans le trafic de Silverstone.

« Je suis très déçu. Quand vous vous battez pour le top 10 à chaque session, et que vous finissez 15e en qualifications, c’est décevant. Je ne sais pas si nous aurions pu être assez rapides pour passer en Q3, mais j’ai eu beaucoup de trafic sur mon 3e train de pneus. C’était assez serré au niveau des temps et j’ai dû faire un tour entier dans la roue d’une Toro Rosso. Sans ce trafic, j’aurais pu avoir un tour propre et peut-être maximiser mon temps. Je suis déçu, mais nous nous battrons de nouveau demain. »

Lance Stroll connaissait le tracé de Silverstone, mais pas sous le mouillé et au volant d’une Formule 1. Le Canadien a limité les dégâts et partira dans la roue de son coéquipier demain.

« C’était ma première fois en F1 sous la pluie, et ce fut vraiment une session amusante, dans des conditions séchantes et avec les intermédiaires. La piste séchait à la fin et nous avons eu du graining sur les pneus, donc nous ne pouvions pas vraiment aller plus vite. Nous avons été dépassés par des gars en slicks sur la fin. Je ne pense pas que c’était vraiment une qualification normale, notre rythme n’a pas été ce qu’il aurait dû être. C’est simplement décevant. Nous avons raté de peu la Q2. Nous verrons demain ce qu’il en sera, puisque la voiture est bonne sur piste sèche. »