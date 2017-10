Kimi Raikkonen estime qu’il n’y a pas matière à polémiquer sur le dépassement que Max Verstappen a tenté sur lui en fin de course à Austin.

Le Hollandais a pris la place sur le podium au Finlandais dans le dernier tour, mais, pour y parvenir, il est nettement passé à l’intérieur d’un virage, en coupant les lignes blanches avec ses 4 roues.

La sanction n’a donc pas tardé et le podium d’Austin a pu se dérouler avec les "bons" pilotes.

"Nous savons tous où sont les limites de la piste. La décision des commissaires me semble correcte dans ce cadre. Aller au-delà des limites dans certains virages, quand vous êtes emporté par la force G de votre voiture, c’est OK, mais le faire de manière volontaire, pour dépasser des gens, en coupant la trajectoire, cela ne peut vous valoir que des problèmes (avec les commissaires) après," explique le pilote Ferrari.

"Tous les week-ends, l’équipe nous rappelle où nous sommes libres d’aller un peu au large et là où nous n’avons absolument pas le droit d’abuser des limites. Nous le savons tous."

Raikkonen révèle ce qui a permis la remontée de Verstappen sur lui.

"Ma voiture a été très, très bonne, les pneus aussi, jusqu’au dernier tour. Mais j’ai eu un très bon rythme pendant toute la course et j’ai donc dû économiser beaucoup d’essence sur la fin."

"C’est pourquoi je n’ai pas tardé à laisser passer Seb quand il est revenu derrière moi et j’ai essayé de profiter de son aspiration dans les lignes droites, pour économiser un peu plus d’essence. Ca a vraiment été le point délicat de la fin de ma course et ce qui a permis à Max de revenir sur moi."