La nouvelle monoplace de Formule 2 - qui fera son apparition en 2018 - a été dévoilée aujourd’hui à Monza. Cette voiture disputera les championnats de F2 en 2018, 2019 et 2020. Cette nouvelle F2 remplit bien sûr les derniers standards F1 en matière de sécurité et aura un moteur turbo Mecachrome de 3.4 litres et 620 chevaux. Le design de la voiture a été conçu de manière à prendre en compte les dernières évolutions design en F1 également.

L’innovation la plus importante en matière de sécurité est que cette F2 aura le système Halo, qui a été incorporé au design à la fin. Côté électronique, tout a été fait pour que les coûts ne soient pas trop importants - ils devraient être identiques à ceux de cette année pour les équipes - et il y a toujours la possibilité d’ajouter de nouveaux composants dans le futur.

Cette voiture a été testée en juillet sur le circuit français de Nevers Magny-Cours, mais son programme de développement n’est pas terminé et il reste encore de nombreux tests à effectuer cette année pour accumuler assez de kilomètres afin d’avoir une monoplace fiable à mettre à disposition des équipes. Il est ainsi prévu deux séances de tests en décembre, qui seront seulement focalisées sur la performance : la voiture sera poussée à ses limites.

Une première voiture sera ensuite livrée aux équipes mi-janvier 2018, et la seconde un mois plus tard, mi-février. Entre ces deux dates, il y aura un essai avec les équipes pour leur permettre de s’acclimater à la voiture avant les deux séances d’essais officielles d’avant-saison. Pirelli reste le partenaire de pneus officiel du championnat.

Charlie Whiting, directeur de la FIA, est fier de présenter cette nouvelle F2, travaillée en étroite collaboration avec la F1 : "Dévoiler la Formule 2 de 2018 est un moment important pour la FIA, puisqu’elle fait partie d’une pyramide de monoplaces, du kart jusqu’à la F1. Le plan pour une échelle de formules juniores plus structurée est d’avoir des voitures qui préparent mieux les pilotes pour leur prochaine étape. Pour la F2, ça signifie que nous avons besoin d’une voiture qui éduque et permet aux pilotes les plus prêts pour la F1 de briller au mieux."

Whiting poursuit en expliquant que "la voiture a été développée de manière à inclure une esthétique améliorée, ainsi que d’augmenter le niveau de sécurité aux standards les plus élevés pour des monoplaces. Au final, il fallait amener la F2 le plus près possible d’une Formule 1 moderne sur ces deux points."

Le directeur général du championnat de F2, Bruno Michel, est bien sûr content de montrer aux médias son nouveau bébé : "Je suis ravi de pouvoir présenter notre nouvelle voiture pour le prochain cycle de trois ans du championnat de F2. Notre objectif a toujours été de fournir une voiture puissante, sûre et compétitive, qui encourage les dépassements. Grâce au nouveau package aérodynamique, nous pensons que cette voiture augmentera le niveau et permettra encore plus de divertissement pour nos supporters. Notre philosophie a toujours été de faire coïncider ces objectifs avec le contrôle des coûts pour les équipes, et nous croyons que la F2 2018 continuera de limiter les coûts et s’avèrera un package attractif pour nos équipes."

Bruno Michel met lui aussi l’accent sur l’aspect sécuritaire : "Au final, et le plus important, c’est que la F2 2018 remplit tous les tous derniers standards de F1 côté sécurité : cela a été un des objectifs principaux pendant toute la conception. Je crois que cette F2 2018 est la bonne voiture pour la prochaine étape de notre championnat, tout en donnant à nos pilotes une voiture de course de qualité pour leur dernière marche avant leur ultime ambition : un baquet en F1."