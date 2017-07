En dehors des paddocks, Lewis Hamilton a l’habitude de se ressourcer en composant des musiques ou se rendant sur des défilés de mode. Le pilote Mercedes détonne ainsi dans l’univers souvent formaté de la F1, ce qui lui attire autant de fans que de sceptiques.

Le triple champion du monde est en train de composer un album mais ne le fait visiblement pas pour un surcroît de notoriété. L’Anglais assure à Interview Magazine qu’il ne sait pas s’il publiera un jour ses créations – à l’inverse d’un Jacques Villeneuve.

« J’ai tant de musique… mais je suis méticuleux. Je veux tout le temps refaire cette partie ou cette partie. Et les gens me disent d’oublier ça, et d’y aller. Mais tout est une question de perfection. J’ai rencontré les personnes qui m’aident pour ma musique lundi, en Australie. Toute la semaine prochaine, je composerai ma musique tout en étant pilote de course. C’est simplement quelque chose que j’adore, et je pense que si je commence à me concentrer sur la sortie de tel ou tel album, cela pourrait enlever un peu de fun à ma passion. »

Sur son autre passion, la mode, Lewis Hamilton avoue qu’il ne s’agit que d’un intérêt tout récent.

« Quand je regarde des photos de moi étant jeune, je pense… ‘Mince, comment tu pouvais porter ça ?’. Comprendre la mode, c’est une vraie mission pour moi. J’adore aller à ces défilés parce que j’adore la créativité. Donc quand je rencontre des designers de mode, je demande où ils ont pris l’idée de faire cela, ce qu’ils en pensent… Parfois, ce qu’ils font est si fou, si tape-à-l’œil. »

Lewis Hamilton a bien d’autres passions en dehors de la F1 et c’est pour cela qu’il ne s’attardera pas dans les paddocks une fois sa carrière terminée – dans cinq ou six ans maximum.

« J’ai cinq ou six années encore de carrière en sport auto devant moi, et après cela, je ne voudrai pas devenir un consultant [pour la TV] ou un manager. »

« J’adore créer en compagnie d’autres gens, donc avoir ma propre collection est difficile à imaginer. Mais faire des petites collections avec différents artistes, je peux l’imaginer, je pense que ce serait sympathique. »

« Je designe une nouvelle moto en ce moment. J’en ai fait une édition limitée l’an dernier. Je vais simplement continuer à explorer ce domaine. Et je pense que ce que je ferai après ma carrière viendra naturellement à moi. »