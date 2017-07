Il était temps ! Pour la première fois depuis le début de la saison, McLaren a mis ses deux voitures dans les points et a signé son meilleur résultat de l’année sur le Hungaroring grâce à Fernando Alonso. Stoffel Vandoorne marque son premier point de la saison avec une dixième place.

"Cette course nous a rappelé que même si la saison est difficile, nous restons une équipe de course passionnée" explique Eric Boullier. "Marquer neuf points et signer le meilleur tour en course montre que nous sommes prêts à saisir la moindre chance qui se présente".

"Je ne sais que dire au sujet de la performance de Fernando, hormis qu’elle était sensationnelle. Il a attaqué tout le long et il a réussi à bien contrôler son rythme après son arrêt. Son dépassement à l’extérieur sur Carlos Sainz était brillant et je savais qu’il devait tenir avec ses gommes fraîches, et il l’a fait. Il a signé plusieurs tours rapides avant de finalement signer le meilleur tour en course, il a rappelé ce dimanche ce qui le rend spécial".

Boullier a aussi un mot pour Vandoorne qui, en dépit d’un départ agité, a réussi à aller chercher le point de la dixième place, incapable de rattraper les Force India, beaucoup trop rapides en ligne droite.

"Il n’a pas pu gagner de place au départ puisque Ricciardo a ralenti devant lui mais il a été solide jusqu’à l’arrivée. Il sera heureux d’avoir marqué un point juste avant sa course à domicile et c’est la récompense d’un travail acharné de sa part et de l’équipe".

Encore une fois, cette performance ne fait pas forcément les affaires de Honda sur l’un des circuits où le moteur joue l’un des rôles les moins importants de la saison. Ce qui n’empêche pas le motoriste japonais de profiter de ce bon résultat.

"Marquer des points avec les deux voitures est un pas en avant pour nous" explique Yusuke Hasegawa. "Après le résultat encourageant en qualifications samedi, nous savions que la voiture était en mesure de marquer des points. Fernando et Stoffel ont fait une très belle course en restant concentrés dans des conditions chaudes et difficiles".

"Le résultat de ce dimanche a été permis par un travail intense et des efforts quotidiens de nos employés et je les remercie tous. Bien que nous soyons dans une bonne dynamique avant la pause, nous ne sommes pas satisfaits des résultats d’ensemble de la première partie de saison. Nous continuerons à accentuer notre développement et nous espérons bien démarrer la deuxième partie de saison à Spa-Francorchamps".