Onze équipes sont inscrites pour le championnat de F2 2018 : huit de ces équipes sont déjà celles présentes cette saison (Arden, ART, Campos, DAMS, MP Motorsport, PREMA, Racing Engineering et Trident) et trois nouvelles équipes arrivent : Carlin, Fortec Motorsport et Charouz Racing System. Une douzième équipe pourrait être ajoutée dans les semaines qui suivent.

Carlin est une équipe britannique bien connue, qui a d’ailleurs couru en GP2 de 2011 à 2016. Elle avait choisi de ne pas participer à cette première saison de F2. Fortec Motorsports (possédée par Richard Dutton) est également une équipe britannique, qui a notamment couru en World Series by Renault et en Formule 3. Quant à Charouz Racing System, c’est une équipe tchèque créée par Antonin Charouz en 1985, qui a notamment couru au Mans.

Bruno Michel se réjouit bien sûr de ces nouveaux venus : "Nous sommes heureux d’annoncer nos équipes pour la saison prochaine. Nous avons décidé de rester loyal avec la majorité de nos équipes déjà existantes qui connaissent bien le championnat. Nous sommes contents d’accueillir Carlin, Fortec et Charouz sur la grille. Ils goûteront pour la première fois à la F2 début 2018 lors de la première mise en route de la nouvelle voiture, à une date qui sera annoncée dans les prochaines semaines. Nous avons reçu des demandes de haute qualité de nombreuses équipes qui souhaitent rejoindre notre championnat. Pour cette raison, nous gardons ouverte la possibilité d’ajouter une douzième équipe avant la fin de cette année."

Voici donc la liste des équipes pour 2018 :

EQUIPES - Pays

Arden International - GBR

ART Grand Prix - FRA

Campos Racing - ESP

Carlin - GBR

Charouz Racing System - CZE

DAMS - FRA

Fortec Motorsports - GBR

MP Motorsport - NLD

PREMA Racing - ITA

Racing Engineering - ESP

Trident - ITA