Ce mardi marquait les grands débuts de Lance Stroll en essais officiels pour le compte de Williams. Après une grosse dizaine de tours, le Canadien a envoyé sa FW40 dans les graviers du circuit catalan. Bien qu’il ait été en mesure de rentrer aux stands par ses propres moyens, les dégâts subis par la voiture signifient que la journée est terminée pour lui et son équipe.

« On n’en est qu’aux premiers jours et j’ai seulement fait une poignée de tours » explique Lance Stroll. « Je m’habitue à la FW40 et nous avons encore du temps. C’est bien d’avoir enfin pu prendre le volant pour l’essayer. Nous n’en sommes qu’aux premiers jours donc nous devons encore rouler avant de savoir précisément où en est la voiture. J’en aurai une bien meilleure idée une fois que j’aurai parcouru plus de tours mais c’est déjà bien d’avoir eu ce premier contact ».

Rob Smedley regrette l’interruption prématurée du programme du jour, d’autant qu’elle est consécutive à un incident mineur : « Lance était dans le sixième tour de son deuxième relais quand il est sorti de la piste. L’adhérence était précaire et il a glissé en tête à queue jusque dans le sable. L’accident était minime mais nous avons quand même subi quelques dégâts que nous sommes en train de réparer ».

« Nous devons envoyer quelques pièces à l’usine et elles nous reviendront demain dans la journée. Nous allons faire de notre maximum pour revenir en piste au plus tôt demain et nous pourrons rattraper notre programme dans les prochains jours » conclut le directeur de la performance de Williams.