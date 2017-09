Des tendances claires concernant les performances des monoplaces de Mercedes, Ferrari et Red Bull se sont dégagées lors des 13 premières courses.

Il est aujourd’hui assez facile de prédire quel sera l’ordre attendu sur un circuit en particulier, comme le concède Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1.

Mais les prédictions sont aussi là pour être démenties selon lui.

"Nous avons pu voir cette année que les circuits plus lents et sinueux profitent davantage à Red Bull et Ferrari. Alors que ceux qui demandent beaucoup d’appuis à haute vitesse nous étaient plus favorables," explique l’Autrichien.

"Cependant je ne pense pas que c’est un modèle établi qui est immuable pour le reste de la saison. Qui sait ce que nous pouvons découvrir ? Ou les autres équipes. Nous continuons tous à découvrir et à comprendre les secrets de ces nouvelles Formule 1. La règlementation est encore très jeune. Plus vous engrangez de kilomètres, plus vous en apprenez."

Mais, comme pour tout, en Formule 1 il faut du temps pour faire évoluer les choses.

"J’avais qualifié la W08, notre voiture, de diva. Aujourd’hui nous savons ce dont elle a besoin. Cependant je m’attends toujours à un week-end bien plus difficile pour nous à Singapour qu’à Monza ou Spa. Comme je l’ai dit, je nous vois même derrière Red Bull et Ferrari."

"A cause des caractéristiques de Singapour, nous ne serons pas favoris mais nous essayerons, bien entendu, de faire de notre mieux."

"Nous allons garder notre approche, la tête froide. Nous nous attendons à ce que les autres circuits soient davantage en notre faveur, la balle sera à nouveau dans notre camp et c’est ce qui compte."

Wolff n’est pas encore prêt à désigner un n°1 clair pour le titre pilotes au sein de son équipe mais il pense que Lewis Hamilton endosse peu à peu ce costume.

"Après Budapest, une course difficile pour nous, il est revenu plus fort et plus déterminé que jamais. Il l’a démontre à Spa et à Monza."