Carlos Sainz et Daniil Kvyat ne s’aimaient plus beaucoup avant ce Grand Prix de Grande-Bretagne, mais il est sûr qu’après leur accrochage d’aujourd’hui, peu après le départ, la haine s’est installée entre les deux équipiers de l’équipe Toro Rosso…

Sainz et Kvyat se sont en effet accroché dès le premier tour de la course, ce qui a entraîné l’abandon immédiat du pilote espagnol. C’est le pilote russe qui a été reconnu coupable de cet incident et sans le dire clairement, Sainz semble penser que son équipier n’a plus rien à faire dans l’équipe.

"C’est malheureux d’abandonner avant la fin du premier tour, ce n’est vraiment la chose que vous souhaitez," raconte Carlos Sainz. "Nous allons régler ce problème en interne, pas besoin de s’épancher devant les micros, cela ne sert à rien."

"Il ne me reste plus qu’à penser au Grand Prix de Hongrie. Je reste optimiste, car je pense que j’aurais pu faire une belle course. Nous (lui et Kvyat) avons eu un problème lors des deux dernières courses et c’est quelque chose qui va s’arrêter bientôt. Nous devons tourner cette page très rapidement," ajoute Sainz.

L’Espagnol suggère-t-il par là qu’il va bientôt quitter Toro Rosso pour Renault F1 ? Cyril Abiteboul n’a pas nié avant le départ être très intéressé par Sainz mais il nie qu’il puisse remplacer Palmer dès la Hongrie. A moins que ce nouvel accrochage provoqué par Kvyat précipite les choses...