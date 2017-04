La flexibilité d’un bon nombre d’éléments aérodynamiques de la Ferrari SF70H fait débat dans le paddock de la Formule 1, depuis le Grand Prix de Chine. Mais, jusqu’à présent, aucune équipe n’avait encore porté de jugement sur les images données par la monoplace de Maranello.

Le fond plat et l’aileron avant sont particulièrement incriminés, de même que le diffuseur arrière.

Chez Red Bull, on commence à s’en inquiéter. Au point de porter une réclamation dimanche ?

"Il y a des images incriminantes très claires où on voit manifestement beaucoup de flexibilité de la part du fond plat mais aussi d’autres pièces de la Ferrari," commente Helmut Marko.

"Nous allons voir si et comment la FIA va réagir."

Et en cas de non réaction ? "Tout est possible," estime l’Autrichien, en référence à une probable réclamation.

Ferrari ayant enfin autorisé les médias à parler à ses pilotes à Bahreïn, la question a donc été posée à Sebastian Vettel.

"C’est la première fois que j’entends parler de ce sujet. Je pense que quand vous êtes devant, il y a toujours des personnes qui n’apprécient pas. Je prends donc cela comme un compliment."

Et Vettel se permet même d’ironiser.

"Je trouve que nous avons surtout été très courageux avec le forme de nos pontons. On dirait des oreilles de lapin ! Ça tombe bien, c’est Pâques ce week-end !"