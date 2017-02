Cette année, la FIA a décidé de purement et simplement supprimer le système de jetons limitant le développement de moteurs en cours de saison. La nouvelle semble donc excellente à première vue pour Renault et Honda, qui ont bien du retard à rattraper sur Mercedes.

Mais la fin des jetons ne signifie pas pour autant que Honda comblera beaucoup plus rapidement son déficit de puissance, a prévenu aujourd’hui Yusuke Hasegawa, le responsable du projet F1 du motoriste japonais.

« Le système de jetons n’est pas la seule limitation pour le développement. Bien sûr, les limites de temps sont les plus importantes, de même que les limitations techniques et bien sûr budgétaires. Donc les jetons ne sont pas la seule limite. Nous n’avions pas pu utiliser tous nos jetons la saison dernière, et il nous en restait un en fait », précise Yusuke Hasegawa.

« Je pense que la limitation de temps est la plus importante, mais ça a toujours été ainsi. Bien sûr, si nous avions plein de temps, nous aurions une chance de rattraper les autres écuries, mais nous ne pouvons pas nous en servir comme une excuse. »

« Bien sûr, nous devions prendre en considération le nombre de jetons qu’il nous restait, et comment les utiliser et les dépenser, mais ce n’était pas une limitation plus importante que ça. Une fois que nous avons décidé d’une direction à suivre – parce qu’avec le règlement actuel, nous ne pouvons changer l’angle du V ou le diamètre des pistons – la plupart des problèmes peuvent être réglés. Parfois, quelque chose, comme la combustion, ne coûte que trois jetons environ. Bien sûr, il est difficile de procéder à plusieurs évolutions avec les jetons, mais durant l’hiver, vous pouviez modifier complètement cela. »

Honda, qui est arrivé un an après le lancement officiel de l’ère des V6 Turbo hybrides, paie toujours son retard – et McLaren en fait évidemment les frais depuis deux saisons.