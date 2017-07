Plus que le fait de partir en fond de grille du Grand Prix de Grande-Bretagne demain, Daniel Ricciardo craint d’avoir perdu un de ses moteurs alloués pour la saison suite à ce qui ressemblait à une panne de turbo lors de la séance de qualifications.

"Il a sonné un peu malade pour commencer, puis j’ai perdu de la puissance et j’ai entendu des bruits de turbo étranges" explique l’Australien. "Je ne sais toujours pas vraiment comment fonctionnent les voitures mais je pense que je sais reconnaître un turbo, et j’ai bien entendu qu’il ne fonctionnait pas".

"Il a continué à tourner puis tout s’est coupé, je pensais pouvoir la ramener aux stands mais tout s’est arrêté. C’est une rupture importante et nous n’avons pas pu sauver la fin de séance. Je ne sais pas comment ça nous affectera pour le reste de la saison mais j’ai probablement perdu un moteur, à moins que ce soit réparable".

L’Australien partira de la dernière ligne de la grille de départ et ne devancera que la McLaren de Fernando Alonso, malgré la pénalité de cinq places dont il a écopé, puisque l’Espagnol a quant à lui pris 30 places de pénalités.

"Je pensais que mes cinq places de pénalité étaient mauvaises, mais maintenant nous sommes à l’arrière de la grille. C’est décevant car nous savons que ces conditions nous donnent une occasion supplémentaire de bien faire et nous étions rapides en début de séance. Demain sera un autre jour mais je suis déçu de ne pas avoir pu montrer ce dont nous étions capables en qualifications".

"Que la course soit humide ou sèche, nous pouvons nous battre pour remonter dans les points. Nous étions rapides dès le début et j’ai vu la performance de Max, je sais que nous avons une bonne voiture. La météo pourrait toutefois m’aider à gagner quelques positions, nous verrons bien" conclut-il.

Max Verstappen ne montre pas un optimisme et une satisfaction nets et s’agace du manque de fiabilité et de performance de la monoplace autrichienne, même s’il n’a pas été celui qui a été touché aujourd’hui par une panne.

"Nous sommes très loin des gars devant. Nous n’avons pas réussi à faire fonctionner la voiture comme nous le voulions donc ce n’est pas idéal. Ce sera difficile de les battre à la régulière mais j’espère qu’il se passera quelque chose et que j’aurai de la chance" reconnaît Verstappen.