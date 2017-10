En 2012, María de Villota, pilote de développement pour Manor, s’encastrait dans la plateforme de déchargement d’un camion, après quelques tests effectués en ligne droite à l’Aérodrome de Duxford.

La pilote avait perdu l’usage d’un œil lors de l’accident, et, par suite de ses blessures neurologiques, décéda en octobre 2013, à l’âge de 33 ans.

L’Inspection du travail britannique a pu enquêter sur l’accident et en a conclu que l’écurie Manor (Marussia à l’époque) ne saurait être tenue coupable pour ces faits. La famille de María de Villota, insatisfaite, a alors attaqué l’écurie pour obtenir réparation.

Cependant, un accord a aujourd’hui été trouvé avec la famille de María de Villota pour mettre un terme à cette procédure judiciaire.

« C’était un accident tragique. Ce fut un choc pour l’équipe et Maria nous manque profondément » a déclaré un porte-parole officiel, représentant les intérêts de Manor.

Le cabinet d’avocats d’affaires britannique Slater and Giordon et la famille de María de Villota, dans une déclaration commune, ont remercié chacun des fans de Manor et souhaitent que le mouvement « Maria’s Legacy » poursuive son engagement de nombreuses années encore.

Le programme « Maria’s Legacy » a été créé pour participer à des programmes de recherche en faveur des enfants et des personnes atteintes de maladies neurodégénératives et aux ressources limitées.