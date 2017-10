Mercedes a manqué la première ligne du Grand Prix du Mexique, le signe que la W08 n’est toujours pas totalement comprise par l’équipe allemande, ses pilotes et ses ingénieurs.

C’est le constat de Toto Wolff, qui a vu Lewis Hamilton prendre la 3e place et Valtteri Bottas la 4e, à un peu plus de 4 dixièmes de la pole de Sebastian Vettel. Même la Red Bull de Max Verstappen a fait mieux.

"La diva si difficile à dompter est de retour," lance l’Autrichien.

"Nous savions que Mexico ne serait pas un circuit qui nous serait ultra-favorable, avec beaucoup d’appuis nécessaires. Nous n’avons pas signé la pole mais, malgré les circonstances, je reste satisfait parce que nous avons bien progressé depuis le Hungaroring et Singapour dans cette configuration."

"Nous comprenons mieux la voiture et les pneus mais ce n’est pas encore suffisant pour l’exploiter partout, à 100%."

Wolff était plus contrarié par la décision de la FIA.

"Il était clair que Valtteri a été gêné dans son tour rapide par Verstappen. Cela fait deux mauvaises décisions de la part des commissaires en une semaine, ça fait beaucoup..."

Pour la course, le directeur de Mercedes s’attend à quelques problèmes dans le peloton.

"A cette altitude, le stress est maximal sur les moteurs, en termes de refroidissement. Même chose pour les freins. Nous avons pris une petite marge pour la course et, ainsi, peut-être trop sacrifié les qualifications après avoir vu la forme des Ferrari et des Red Bull."

"Nous espérions mieux après les Libres 3 mais il faut rester réaliste et se fixer les bons objectifs. La pole n’était peut-être pas possible, je suis un peu déçu de nous voir 3e et 4e, mais c’est notre niveau réel sur un tour ici. Pour la course, par contre, la victoire est possible."