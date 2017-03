Après les résultats de la Commission Européenne, qui a décidé de ne pas invalider la vente de la Formule 1 à Liberty Media, le porte-parole d’Anneliese Dodds, la députée à l’origine de la plainte, s’est montré frustré.

Mais la Commissaire Européenne ayant pris cette décision a été contactée par le porte-parole de Dodds.

"Je peux vous assurer que la Commissaire connaît parfaitement notre position et ce qui a été ou non réfuté. Je vais parler avec Anneliese quand elle arrivera à Bruxelles et nous verrons les suites à donner".

Les échanges entre Dodds et la Commissaire Européenne ont été analysés par Christian Sylt, journaliste financier spécialiste de la F1, qui les a trouvés limpides.

"Ce qui est le plus fou, c’est que les journalistes rapportent diverses choses sans vérifier que ça ait du sens avant".