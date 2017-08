Après des qualifications frustrantes mais encourageantes, le pessimisme qui entourait McLaren avant de venir à Spa avait presque été effacé. C’était sans compter sur une course catastrophique qui a vu Fernando Alonso hurler à la radio durant l’intégralité de son effort, tandis que Stoffel Vandoorne a été tout bonnement invisible.

"Cette course a été très décevante pour McLaren Honda, en dépit des efforts de nos pilotes" reconnaît Eric Boullier. "Fernando et Stoffel ont pris un excellent départ et pendant quelques tours, nous avons osé rêver à des progrès qui ont toutefois fait long feu".

"Nous savions que le circuit serait difficile pour nous mais après de bons essais, nous espérions faire mieux en course. Malheureusement, notre voiture n’était pas à la hauteur et comme nous le craignons, nous n’avons pas été capables de garder nos rivaux sous pression".

Boullier a aussi un mot pour ses pilotes, dont la course a été décevante : "Fernando a tout donné ce week-end et a montré son talent inimitable au départ en gagnant de nombreuses places qu’il a malheureusement dû rendre à cause du manque de puissance. Stoffel a pris un bon départ mais a été incapable de montrer son talent sur son circuit préféré et a terminé à une lointaine 14e place".

Après les attaques de Fernando Alonso envers Honda, durant la course et après celle-ci, le motoriste a tenu à riposter via la voix de Yusuke Hasegawa. Le Japonais ne nie pas les problèmes rencontrés par son moteur mais sous entend qu’Alonso aurait pu continuer sa course.

"Nous pensions pouvoir marquer des points en Belgique et il est décevant de finir hors du top 10" explique-t-il. "Après un fabuleux début de course, Fernando a vécu un Grand Prix compliqué. Il nous a dit à la radio avoir ce qu’il pensait être un problème avec le moteur et bien que rien ne le montrait dans les données, nous avons décidé d’arrêter la voiture par précaution".

"Malgré un départ en fond de grille, Stoffel avait un bon rythme tout au long de la course et a fait de jolis dépassements. Nous avons eu du bon et du moins bon ce week-end, nous avons pu montrer un rythme correct en qualifications mais il faut encore travailler sur notre rythme de course et nous continuerons à accélérer notre développement afin d’améliorer le moteur".