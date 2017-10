Max Verstappen a remporté une victoire éclatante aujourd’hui au Mexique, mais celle-ci a été éclipsée par le duel que se sont livrés à distances les deux prétendants au titre avec la victoire finale de Lewis Hamilton dans le championnat du monde.

Mais c’est bel et bien Verstappen qui a gagné aujourd’hui.

“Le départ était particulièrement crucial aujourd’hui,” raconte le pilote néerlandais. “Je me suis déporté à l’extérieur et cela a très bien fonctionné. Après ça, j’ai juste surveillé l’usure de mes pneus. Ma voiture a été très brillante aujourd’hui.”

“Cette course a été parfaite pour moi. C’était une bonne chose pour moi de voir Vettel et Hamilton s’accrocher. Après ça, je me suis juste envolé en tête de la course,” ajoute Verstappen.

Concernant Hamilton, il conclut : "il a été le plus fort sur l’ensemble de la saison et sa voiture a été très fiable. Quand vous combinez ces deux paramètres, vous pouvez faire de grandes choses. Comme obtenir un titre mondial, évidemment."