Consultant pour la TV, ambassadeur pour Mercedes et bien sûr champion du monde en titre, Nico Rosberg fait, comme chacun, de Lewis Hamilton l’immense favori pour l’obtention du titre mondial.

Le néo-retraité est un des mieux placés pour savoir ce dont l’Anglais a besoin pour s’assurer une quatrième couronne mondiale. Pour Rosberg, ce n’est pas très compliqué en réalité : il suffit que Lewis Hamilton conserve son état de forme actuel.

« Il est dans une forme incroyable en ce moment. Et dans le même temps, tout s’est mal passé pour Sebastian Vettel. »

« Lewis montre une constance incroyable. Et c’est pourtant vraiment difficile d’être aussi constant d’une course à l’autre. »

Si l’on devait comparer Sebastian Vettel à Lewis Hamilton, en quoi le Britannique prendrait-il le dessus pour Nico Rosberg ?

« Je dirais que Lewis est un peu meilleur en vitesse pure, sur un tour. Mais sa faiblesse, c’est d’avoir des hauts et des bas en termes de moral, de mentalité. C’est un petit avantage pour Seb. A un si haut niveau, même des petites choses sont de grande importance. Si quelque chose vous perturbe, ou si vous mettez toute votre énergie dans quelque chose d’autre, cela peut vous déconcentrer. »

« C’est arrivé à Lewis l’an dernier, quand il était sur Snapchat en conférence de presse, et ensuite, il a dû se battre contre des médias en colère. C’était de l’énergie gaspillée, en particulier lors de la phase décisive du championnat du monde. Une chose comme cela peut ruiner votre concentration et, comme je l’ai révélé récemment, j’en ai profité (au Japon, en 2016). »

L’ambassadeur de Mercedes assure qu’il est « neutre aujourd’hui », mais « en tant que fan, ce qui est arrivé au Japon [abandon de Vettel] était très mauvais. Tout le monde voulait voir un combat jusqu’à la fin. »

« Je suis sûr que Lewis aurait adoré se battre jusqu’à la dernière minute, mais c’est le sport auto. Dans tous les cas, Mercedes et Lewis ne peuvent pas non plus se détendre dès maintenant. »