L’équipe Toro Rosso n’a pas vécu une semaine de tout repos à Barcelone pour les premiers essais, mais l’impression qu’elle dégage depuis la présentation de sa monoplace est très positive dans le paddock et on lui envisage un avenir radieux sur la base de ces impressions visuelles.

« Elle est très agressive, et cette impression est renforcée par la livrée impressionnante » analyse Franz Tost sur le site officiel de la F1. « Ces nouvelles voitures sont magnifiques avec les pneus larges et les ailerons plus grands. Je pense que les fans vont aimer les vitesses de passage en courbe, quand on regarde l’ensemble on voit que tout est en place pour une saison fantastique ».

« Je présume que notre voiture sera compétitive, le moteur Renault est très bon, nos pilotes le sont aussi et l’équipe est stable depuis quelques années. Pour le moment, personne ne sait où il se placera dans la hiérarchie et quatre journées d’essais ne sont pas suffisantes pour établir un pronostic ».

Le défi important pour Toro Rosso a été de s’adapter aux changements de moteurs successifs après avoir roulé avec l’ancien Renault en 2015, le Ferrari en 2016 et le nouveau Renault en 2017 : « C’est très difficile car on est confrontés en permanence à de nouveaux paramètres. L’avantage cette saison se situe dans le fait que nous avons su en début d’année dernière que l’on changerait et nous avons pu réagir, d’autant que nous devions obligatoirement dessiner une nouvelle monoplace ».

« Nous aurons le même moteur que l’équipe Renault et Red Bull. Nous devrions recevoir les mêmes pièces, je suis certain que Renault nous traitera équitablement et nous fournira les mêmes pièces qu’aux deux autres équipes possédant ce moteur ».

En dehors de la technique, Toro Rosso a réussi à conserver la majorité de son personnel durant l’hiver et n’a pas connu de grands changements, contrairement aux autres équipes. C’est également le cas de Red Bull, tout autant du fait d’un management efficace que de contrats parfaitement appliqués.

« Je pense que les gens aiment travailler pour Toro Rosso et pour Red Bull, et nous avons aussi des contrats. La stabilité est une des clés pour s’établir dans le succès. En Formule 1, rien n’est jamais tout noir ou tout blanc, il y a beaucoup de nuances au milieu. C’est très important que les ingénieurs se connaissent bien afin de savoir justement dans quelle nuance de gris se trouvent leurs collègues » conclut Tost.