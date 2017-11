Les règles présentées pour 2021 au niveau des moteurs n’ont pas plu à plusieurs patrons d’écurie. Günther Steiner n’a pas un avis aussi tranché que ses compères mais estime qu’il faut encore revoir certains points de cette ébauche.

"Ils ont essayé de corriger certaines choses avec plus de bruit, plus d’équité et des coûts moins importants" explique le directeur de Haas. "C’était le but. Je pense qu’ils ont lancé un bon concept pour commencer. Il faut maintenant que le personnel technique travaille sur les détails".

"On pense que le bruit n’est pas important car c’est juste du bruit. Si vous entendez un V10 ou un V12, si vous voyez ces voitures historiques, c’est magnifique. Je pense que beaucoup de gens aiment ce bruit. Nous n’aurons jamais le bruit d’un V10 ou d’un V12 car il y a un turbo".

"On peut améliorer les choses, le but étant de relever la limite du régime moteur de 3000 tours par minute par rapport aux moteurs actuels, afin qu’ils soient plus bruyants. Je pense que ce ne sera jamais comme c’était mais un peu plus de bruit ne ferait pas de mal car c’est mieux pour les fans d’entendre les voitures arriver de loin".

Pour les petites équipes, les coûts ont une importance toute particulière, d’autant que les moteurs représentent un poste de dépense conséquent. Néanmoins, Steiner refuse de penser que les coûts doivent être la priorité absolue dans cette réforme du règlement.

"Je ne dirais pas que c’est le plus important car c’est aussi important que le reste. Même s’ils ne sont pas chers, pourquoi les ferait-on si les gens ne les aiment pas ? Il faut trouver un compromis entre ce qu’aiment les gens, le bruit, et ce que les nouveaux constructeurs veulent".

"Le coût est évidemment un élément important pour les nouveaux arrivants, pour ceux qui sont déjà là, et pour les équipes comme nous qui ne fabriquent pas de moteur. C’est une partie de ce que nous devons faire pour que la Formule 1 devienne meilleure".

Pour lui, la standardisation permet de diminuer le prix des moteurs, mais pas seulement : "Je crois que nous voulons pouvoir intégrer n’importe quel moteur dans n’importe quelle voiture et avec n’importe quelle pièce de celle-ci. Ils définiront plus de points d’attache identiques à respecter afin de faciliter ça".

Steiner ne se fait pas d’illusions, de nombreuses réunions attendent les dirigeants de la F1 avant que des décisions plus précises n’arrivent à être prises.

"Je pense qu’il faudra encore une année pour finaliser le règlement. Je crois que l’objectif est d’avoir une version finale du règlement technique à la fin de la saison 2018. Il faudra ensuite un développement sur deux ans et je pense que les constructeurs vont commencer à travailler dessus très rapidement pour ne pas prendre de retard".