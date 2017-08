L’équipe Williams n’a pas vécu une série de courses faciles avant la pause estivale, notamment en Hongrie où les lacunes de sa monoplace ont été soulignées. Dès lors, sur un circuit rapide comme Spa-Francorchamps, elle espère pouvoir relancer sa saison et reprendre de l’avance sur Toro Rosso pour la cinquième place du championnat constructeurs.

"Spa est l’une des meilleures pistes en Formule 1" reconnaît Felipe Massa, qui fera son retour après avoir été absent en Hongrie à cause d’un virus. "Ce sera incroyable de piloter là-bas avec les appuis aérodynamiques des nouvelles voitures. L’Eau Rouge donnera l’impression d’être une ligne droite mais d’autres virages seront incroyables à aborder".

"Je porterai un casque unique que j’ai appelé "Joie de piloter", dessiné par un grand artiste espagnol appelé Kenor. Il sera très joli et un fan chanceux aura la possibilité de le gagner grâce à Martini. J’ai vraiment hâte d’être à Spa et d’y disputer une belle course".

Pour Lance Stroll, la course de Spa-Francorchamps aura un goût de course à domicile et il espère y faire une belle course, bien qu’il reconnaisse ne pas porter ce circuit dans son cœur.

"Je me dirige à Spa qui est ma deuxième course à domicile car je suis à moitié Belge, puisque c’est là que ma mère est née, donc j’ai des affinités avec ce pays" explique le plus jeune pilote du plateau. "Cependant, je dois avouer que contrairement à d’autres pilotes, Spa n’est pas du tout mon circuit favori. Ceci dit, j’y ai gagné l’an dernier en F3 donc je n’ai pas à m’en plaindre. C’est un circuit intéressant avec des passages incroyables et il y a toujours cette incertitude au sujet de la météo. Il peut y avoir de la plui dans le troisième secteur et une piste sèche dans le premier".

Rappelant les caractéristiques rapides du circuit, Paddy Lowe préfère quant à lui noter la météo changeante, spécifique au tracé : "Elle est reconnue pour être difficile et changer du soleil à la pluie et inversement en quelques minutes. Le tour de circuit très long rend le timing du changement de pneus désastreux ou héroïque. Le circuit devrait en tous cas mettre en valeur les forces de la FW40".