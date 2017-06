Toyota Gazoo Racing a aligné les kilomètres d’essais en Estonie pour peaufiner sa Yaris WRC en vue du Rallye de Pologne (29 juin-2 juillet), où l’on retrouvera certaines spéciales parmi les plus rapides du calendrier.

Après sa belle deuxième place en Sardaigne, l’équipe se préparer à un tout autre défi sur les spéciales polonaises, très différentes des quatre autres épreuves disputées sur terre jusqu’ici.

Les routes ultrarapides s’y apparentent davantage à celles de la Finlande, le rallye suivant, mais aussi là où est basé l’équipe qui y a beaucoup développé sa Toyota Yaris.

Auteur du premier succès de l’équipe au Rallye de Suède en février dernier, Jari-Matti Latvala a qualifié les essais de préparation de "vraiment bons".

"Nous avons bien progressé sur les amortisseurs", confiait le Finlandais. "J’étais particulièrement impressionné par la stabilité de la voiture. Avec autant de développement effectué sur les pistes finlandaises, je pense que la Yaris devrait aussi être à l’aise sur les routes ultrarapides en Pologne."

Son équipier Juho Hänninen abondait dans le même sens. "Je pense que plus le terrain est rapide, meilleure est notre voiture", affirmait-il. "Cela me donne davantage confiance. Nous n’avons pas à nous inquiéter sur les réglages et nous pouvons nous concentrer sur le pilotage."

Avant d’aborder sa troisième manche avec la structure de Tommi Mäkinen, Esapekka Lappi évoquait "de bons progrès" lors des essais avant de minimiser les attentes qui reposent sur ses épaules après ses performances en Italie.

"Même si j’ai signé un bon résultat en Sardaigne, je n’attends rien en particulier de la Pologne", assurait le jeune espoir finlandais. "Ce rallye requiert beaucoup de confiance et je ne suis pas encore sûr d’en avoir autant. Je veux juste éviter les problèmes et rallier l’arrivée afin d’en apprendre un maximum."