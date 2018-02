Les fortes chutes de neige et les températures négatives relevées dans la province de Värmland (Suède) et de l’autre côté de la frontière norvégienne promettent des routes « presque parfaites » pour la seule épreuve 100 % hivernale du calendrier si l’on en croit Glenn Olsson, directeur général de l’organisation.

Le week-end dernier, les officiels ont vérifié l’état des spéciales de la deuxième manche du Championnat du Monde FIA des Rallyes. Ils ont pu y découvrir un beau manteau neigeux sur toutes les routes forestières, bordées d’épais murs de neige. Les pilotes pourront donc « s’appuyer » sur les congères pour négocier au mieux les virages.

L’enchaînement parfait entre chutes de neige et gel s’est répété à plusieurs reprises ces dernières semaines. Durant la journée de lundi, le mercure était ainsi descendu à -12°C au parc d’assistance de Torsby. Les prévisions pour le rallye indiquent des maximales en-dessous de 0°C avant de descendre jusqu’à -9°C la nuit.

« Nos gars ont adoré ce qu’ils ont vu en forêt ! », confiait Glenn Olsson. « Les routes sont totalement enneigées et de grosses congères longent les spéciales. Je dirais que les conditions sont presque parfaites. Quand elles le sont, la Suède est l’une des manches les plus rapides et spectaculaires du calendrier. Ces dernières années, nous avions dû faire face à des conditions mitigées. Cette fois, cela s’annonce extrêmement prometteur tant pour les concurrents que pour les fans ! »