Honda veut continuer à prouver à McLaren qu’il est le bon motoriste pour la saison prochaine et les suivantes.

Lors des essais privés en Hongrie, les Japonais testent de nouveaux éléments qui devraient se retrouver dans la Spec 4 du moteur.

Ce moteur devrait faire ses débuts à Spa-Francorchamps, avec 15 chevaux de plus pour commencer, et un potentiel de 40 chevaux de plus ensuite. Ce qui ramènerait Honda à 45 chevaux environ de Mercedes et Ferrari, qui font la course en tête.

"Nous verrons bien si Honda peut nous donner une autre évolution après la pause estivale. En tout cas nous en avons besoin," souligne, de manière prudente, Eric Boullier.

McLaren a fixé une date limite à début septembre pour le choix de son moteur 2018. Cela se jouera entre Honda et Renault.