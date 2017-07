Kimi Raikkonen a signé le troisième temps aujourd’hui sur le circuit de Silverstone et bien qu’il espère faire mieux demain, il ne sait pas encore ce que cela lui vaudra comme classement.

"Je crois que cela ne s’est pas trop mal passé ce matin, même si nous avons peu roulé," explique Kimi Raikkonen. "Cela aurait pu mieux se passer bien sûr, mais nous n’avons eu aucun problème étrange. Demain, ce sera une autre journée. On ne pourra que faire de son mieux, comme toujours, mais nous sommes persuadés que nous pourrons faire mieux sans savoir si ce sera suffisant. Nous verrons cela demain et surtout dimanche."

Quel a été le programme aujourd’hui ? "C’était un programme classique. Nous avons fait des simulations de qualification et des longs relais. C’est plus ou moins ce que nous faisons depuis le début de la saison," ajoute Kimi Raikkonen qui semble trouver cette question très ennuyante…

Sebastian Vettel n’est pas encore totalement satisfait du comportement de sa monoplace, mais il a déjà remarqué que les Mercedes sont vraiment très rapides...

"On ne pousse jamais à fond le vendredi, d’autant plus que nous avons un moteur neuf qui devra faire beaucoup de kilomètres et nous l’épargnons un peu," explique Sebastian Vettel. "Nous devons encore progresser, mais il est difficile d’en dire plus aujourd’hui, car cette journée a été fate de hauts et de bas. Cela ne s’est pas très bien passé pour nous en début de journée, mais cela s’est amélioré par la suite. Nous devons encore trouver certaines solutions pour améliorer l’équilibre de la voiture, car pour l’instant, elle est trop nerveuse."

Que pense Vettel du rythme des Mercedes ? "Nous verrons bien demain. Les Mercedes sont très rapides ici à Silverstone, mais nous le savions, ce n’est pas une surprise pour nous," ajoute le champion allemand.