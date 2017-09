Avec son moteur Ferrari 2016, l’équipe Sauber n’abordait pas le Grand Prix d’Italie avec de grandes ambitions et elle avait raison. Aujourd’hui, les deux Sauber sont classées, mais seule celle de Pascale Wehrlein a vu le drapeau à damier.

"J’ai fait de mon mieux aujourd’hui," déclare Pascal Wehrlein.

"Nous savions que cette course allait être difficile pour nous, mais l’équipe a fait du très bon travail du début à la fin du week-end. J’attends maintenant la course de Singapour avec impatience, car c’est un rendez-vous que j’apprécie particulièrement. J’espère que nous serons plus compétitifs là-bas."

"J’ai pris un bon départ depuis le milieu du peloton et ensuite j’ai eu quelques belles batailles," raconte Marcus Ericsson.

"Nous savions que ce circuit allait être difficile pour nous. J’ai eu quelques dégâts sur ma voiture en début de course et après ça, la voiture est devenue difficile à piloter. Cela n’a donc pas été la meilleure des courses pour moi. Nous allons maintenant nous concentrer afin de revenir plus forts à Singapour dans deux semaines."