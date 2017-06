La Russie va faire pression pour obtenir que sa course soit reculée de plusieurs mois au calendrier du championnat de 2018.

Après avoir été programmée en début de saison de F1 ces deux dernières années, à la demande des Russes, afin de coller avec le calendrier des vacances de printemps du pays, la course n’est finalement pas plus rentable en mai qu’en octobre ! Les spectateurs manquent encore plus dans les tribunes...

Le premier ministre adjoint, Dimitri Kozak, révèle qu’à présent, Sotchi veut de nouveau une course plus tard dans l’année, et ce dès la saison prochaine.

"Nous avons demandé aux organisateurs de la Formule 1 de nous rendre notre place en automne," confirme-t-il.

Igor Ermilin, le président de la Fédération Russe de l’Automobile est d’accord avec ce retour en arrière.

"Je ne pense pas du tout que le recul de notre date soit une mauvaise chose et je ne pense pas qu’il y aura des problèmes avec la FIA."

"Les reports de date de course de Formule 1 sont une pratique classique, cela arrive de temps en temps, et la date d’une course n’est de toute façon pas définie strictement de manière contractuelle."