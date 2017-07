Mercedes et plus particulièrement Lewis Hamilton sont clairement les favoris de ce Grand Prix d’Autriche, à l’issue de la première journée d’essais libres.

L’Anglais, immédiatement compétitif, a battu le record de la piste et a fini en tête des deux séances. Sebastian Vettel pointe cependant à 1,5 dixième de la Mercedes, ce qui laisse penser que tout est encore possible. De surcroît, Lewis Hamilton s’est plaint en fin d’essais libres 2 de l’équilibre de sa monoplace.

Il n’en demeure pas moins que Mercedes pourrait encore accélérer le rythme demain.

« C’était vraiment un bon vendredi, sans aucune difficulté pour le moment » se réjouit le triple champion du monde britannique. « Nous avons dû changer de bougie d’allumage durant les EL2, mais les gars ont fait un travail formidable pour remettre la voiture sur la piste et nous avons même réussi à compléter notre programme. Et, ce qui est plus important, la voiture avait l’air fantastiquement rapide ici. »

« L’équilibre est déjà sympathique et le ressenti est bon en piste. La voiture est tellement rapide en comparaison de l’an dernier… C’est délicat, mais c’est vraiment une bonne sensation quand on boucle un tour. L’équipe est dans un bon état d’esprit et nous sommes là pour mener une autre bataille excitante avec les Ferrari ce week-end. »

Valtteri Bottas, légèrement en retrait de son coéquipier, est aussi satisfait de son vendredi. Grâce à ses nouvelles évolutions, sa monture semble progresser à vitesse grand V.

« Il y a un bon pressentiment dans l’équipe et la voiture est déjà clairement rapide ici. C’était formidable de voir que les évolutions ont immédiatement fonctionné. Sur le plan aérodynamique, nous avons fait un autre pas en avant par rapport à Bakou, ce qui est encourageant. »

Cette bonne après-midi dans l’ensemble n’a pas empêché Valtteri Bottas d’aller dans les graviers au virage 6, mais sans conséquence.

« Cette piste vous punit si vous commettez une erreur, et j’ai testé ses limites. Mais c’est une erreur de laquelle je tire une leçon pour le reste du week-end. L’équilibre de la voiture est bon et nous réglerons encore mieux la voiture ce soir pour être prêts pour les qualifications. Ferrari a l’air assez solide ici aussi, donc nous nous attendons à un autre week-end intéressant. »