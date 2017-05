Les premières questions qui sont venues à la bouche des personnes interrogeant Toto Wolff ce vendredi étaient au sujet de la W08 évoluée qu’a amené Mercedes à Barcelone. Une voiture aux solutions radicales et au potentiel certainement énorme.

"Nous sommes heureux de la corrélation entre les attentes et les résultats des essais de ce jour, et la voiture a une allure sophistiquée. C’est l’interaction de toutes ces choses qui devrait nous permettre de gagner en performance, mais il est encore tôt dans le week-end, nous en saurons plus en qualifications" avoue Wolff.

Très impliqué dans la carrière de Valtteri Bottas depuis ses années passées chez Williams, Wolff a eu un ressenti particulier en voyant le Finlandais gagner : "Je connais Valtteri depuis 10 ans et il est clair que c’était spécial d’atteindre son objectif de victoire mais dans ma position, c’était surtout bien de voir une Mercedes gagner. Je suis derrière nos deux pilotes quand ils peuvent gagner".

"Valtteri a vécu une superbe journée car il a pu exploiter sa troisième place de grille, certainement la meilleure à Sotchi et il a utilisé l’aspiration jusqu’au premier virage pour ensuite contrôler la course. En considérant qu’il était poursuivi par un quadruple champion du monde dans les derniers tours, il a fait un super travail".

Ce qu’il ne peut pas dire de Lewis Hamilton, à côté de la plaque en Russie, mais qu’il tient à défendre : "Il a subi le trafic. Nous étions à la limite au niveau du refroidissement et c’est pour cela que sa voiture n’était pas en mesure de délivrer l’intégralité de sa performance. On entrevoyait des bonnes performances mais dès qu’il était dans le trafic, il n’y avait rien à faire. C’est une situation difficile pour un pilote et pour une équipe car on est impuissant".

La Mercedes de cette saison est réputée pour être très difficile à régler, ou en tous cas à mettre dans la bonne fenêtre de fonctionnement au niveau des réglages. De quoi faire regretter l’absence de Nico Rosberg ?

"Evidemment, l’expérience de Nico était toujours utile, mais Valtteri a très bien pris sa place. Il est similaire à Nico, c’est un pilote avec l’esprit d’un ingénieur et en début de saison, nous apprenons encore à comprendre la voiture, donc ce n’est pas un déficit réel".

Le dirigeant de Mercedes refuse enfin l’idée que le changement de directeur technique, puisque Paddy Lowe a été remplacé par James Allison, ait pu avoir une influence sur les difficultés à comprendre la monoplace.

"Ils sont les têtes pensantes présentes dans les médias et représentent l’équipe mais c’est une organisation de 1000 personnes ou presque. Nous avons une équipe géniale qui est en place depuis plusieurs années et qui regarde tous les composants techniques, et je suis très satisfait de la façon dont ils gèrent la situation".