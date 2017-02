Maintenant que les dix monoplaces qui composeront la grille cette année ont été présentées, on pourrait facilement se laisser aller à des pronostics sur les performances possibles des Formule 1 2017.

Felipe Massa ne veut pas rentrer dans ce jeu mais admet que "la Mercedes est très belle. La Ferrari adopte diverses solutions tandis qu’on n’a rien pu voir de la Red Bull dans la vidéo qui l’a révélée. Nous en saurons plus à Melbourne mais nous devrions déjà avoir une idée lors de ces essais".

Massa admet également un sentiment étrange pour lui, de retour dans le paddock à peine trois moi après qu’il avait pris sa retraite, pour finalement revenir remplacer Valtteri Bottas.

"Quand j’ai annoncé ma retraite, j’ai dit que je partais car je ne voulais pas courir pour une petite équipe limitée en ressources, mais tout a changé quand Claire Williams m’a appelé".

Le Brésilien a participé à une séance d’essais en janvier, au volant d’une monoplace 2014 spécialement prévue pour la préparation de son jeune équipier, Lance Stroll.

"Je suis allé à Bahreïn et j’ai piloté une journée pour établir des références pour Lance et pour l’équipe. Il a eu de la chance de faire des essais avant ceux de Barcelone, car c’est difficile en F1 actuellement mais très important compte tenu de la différence énorme entre les F3 et les nouvelles Formule 1".

"Je l’ai rencontré quand il avait huit ans et je connais bien son père, c’est vraiment sympa de savoir que ce garçon est désormais mon équipier" conclut Massa.