Adrian Newey, le consultant de Red Bull, a fait remarquer que la Mercedes était bien plus travaillée mais aussi "compliquée", selon ses propres mots, que la RB13, dont il a supervisé la conception.

Toto Wolff n’est pas étonné par de tels propos et suggère même un coup de bluff.

"Nous avons des philosophies très différentes. Fondamentalement, il s’agit d’extraire le maximum de performance d’une voiture. Que cela se fasse via un travail sophistiqué ou via une approche plus simple, ne compte guère au bout du compte. Ce qui compte c’est la performance globale d’une voiture," répond l’Autrichien.

"Je n’ai aucun doute qu’Adrian et son équipe vont mettre en piste une voiture qui sera difficile à battre cette année. Et, au jeu des devinettes, je pense que nous n’avons pas encore vu la vraie Red Bull de 2017."

Mercedes pourrait souffrir toutefois cette année d’une saison de transition du point de vue du développement puisque Paddy Lowe s’en est allé. James Allison devra prendre ses marques.

"Une équipe de course, comme n’importe quelle autre entreprise, n’est pas une structure statique que vous pouvez geler. Vous ne pouvez pas vous attendre non plus à ce que le succès persiste sans rien faire. Il est important de constamment développer une structure. Parfois, une rupture peut être un facteur positif... si elle est gérée comme il le faut."

"James est un ingénieur très respecté," poursuit Wolff. "Il a fait partie de structures très importantes chez Ferrari et Renault. J’aime sa personnalité et son approche managériale. Mais il n’était pas disponible pendant un bout de temps. Quand il l’est devenu, parce qu’il n’a pas été capable de s’exprimer dans son management (chez Ferrari) et à cause d’une situation dramatique personnelle (le décès de sa femme), cela devait être une priorité pour moi que de l’avoir avec nous. Mais James ne remplace pas Paddy (Allison n’a pas de rôle exécutif), notre structure a évolué."