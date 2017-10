La McLaren est apparue en progrès ce week-end, surtout celle de Fernando Alonso qui disposait de nouveaux éléments, notamment un aileron avant qui semble très efficace. Ce n’est donc pas un moteur Honda qui explique la grande forme de la McLaren.

"Le moteur est le même, il n’a pas changé," explique Fernando Alonso. "En fait, aujourd’hui, nous utilisions le moteur précédent. Hier nous avions utilisé le nouveau moteur, mais nous le gardons pour le Brésil et Abu Dhabi. Notre progression s’explique donc par l’aérodynamique et aussi un peu par les suspensions que nous avons depuis quelques courses. Aujourd’hui, nous avions la meilleure voiture en piste."

Malheureusement pour lui, c’est de la dernière ligne de la grille de départ que Fernando Alonso prendra le départ demain à cause des pénalités qu’il va prendre. C’est la raison pour laquelle il n’a même pas essayé de signer un chrono en Q2.

"Le comportement de la voiture était incroyable, j’avais une très bonne adhérence dans les virages et cela m’a permis de piloter très facilement. Ce week-end a été spectaculaire jusqu’à présent. Cela fait un bon moment que nous n’avions plus signer le meilleur chrono dans un partiel. Malheureusement, j’ai une pénalité et il sera pratiquement impossible de marquer des points demain, car on ne pourra pas dépasser dans les lignes droites. Nous allons toutefois continuer à préparer la saison 2018 le mieux possible," ajoute le champion espagnol.