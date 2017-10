La Formule 1 veut pouvoir atteindre tous les foyers et par tous les moyens, et Liberty Media n’avait pas caché son intention de pouvoir diffuser les Grands Prix en direct via une (bonne) connexion à Internet.

C’est ainsi que les Américains pourraient conclure un accord avec leurs compatriotes de Netflix, pour la diffusion en streaming sur la célèbre plateforme de vidéos à la demande.

"Liberty Media essaye de développer la F1 sur les chaines multimédia. Nous discutons avec Netflix pour une collaboration dès 2018," confirme Sean Bratches, le directeur commercial de la F1.

"Internet est d’une grande importance pour nous, comme nous l’avons déjà prouvé cette année en libérant son usage et en accroissant notre présence sur les réseaux sociaux. Nous sommes en pleine phase de développement."

Netflix ne devrait cependant pas proposer les Grands Prix en direct dans les pays qui ont déjà des accords avec des chaines de télévision comme en France (Canal + et TF1 à partir de 2018) ou en Belgique (RTBF).

A la place, Netflix proposerait dans ces pays d’autres contenus, des résumés, d’anciens Grands Prix, des temps forts ou encore des documentaires. Le tout serait évidemment produit par la FOM.

Bratches n’exclut pas aussi un accord de diffusion via Amazon Prime Video, l’autre grosse plateforme américaine de contenus vidéos.

L’initiative est soutenue par tout le paddock, comme le confirme Zak Brown, le directeur (américain) de McLaren.

"Liberty essaye beaucoup de choses cette année, ils s’engagent vraiment pour les fans. S’ils réussissent et que des centaines de millions de fans nous suivent, que nous pouvons créer un bel écosystème pour la F1, alors ce sport vivra de mieux en mieux, les équipes auront de meilleurs financements et de plus en plus de sponsors nous rejoindront."