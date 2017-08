Le directeur commercial de la Formule 1, Sean Bratches, a confirmé que l’idée lancée par Liberty Media il y a quelques mois de découper la saison en 3 blocs (Asie, Europe et Amérique) était toujours d’actualité.

Après avoir rencontré le promoteur du Grand Prix de Chine, afin de négocier un nouvel accord à long terme (lire notre information précédente), Bratches a détaillé à l’AFP son plan pour revoir les calendriers de la Formule 1 à l’avenir.

"Nous voulons une répartition équilibrée des courses à travers les régions et un peu plus d’équilibre entre circuits traditionnels et circuits urbains," dit-il à l’Agence France Presse à Shanghai.

Grâce à cette organisation, 24 à 25 courses seraient possibles, chaque année. Et les nouvelles courses seront principalement urbaines.

"Nous irons dans des villes emblématiques, où nous avons une large base de fans, particulièrement de nouveaux fans potentiels. Du point de vue des fans, le décor de ces centres-villes peut créer des images de télévision et des photos percutantes."

"Je passe beaucoup de temps à prendre contact avec des villes - plutôt que de réagir uniquement aux propositions qui nous sont faites - et je pense qu’à terme nous organiserons plus de courses en ville que ce que l’on a vu jusque-là," conclut Bratches.

Sa priorité sera de pérenniser la présence de Singapour ainsi que d’ajouter deux courses supplémentaires en Asie. La Formule 1 a récemment perdu l’Inde, la Corée du Sud et la Malaisie.