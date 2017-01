Quel sera le moteur de la Formule 1 après 2020 ? La question a été clairement posée par Ross Brawn, le nouveau manager du sport.

Comme nous vous le rapportions hier, Brawn souhaite se réunir avec les constructeurs pour savoir quelle est la voie à suivre, sachant que les voitures de route ont bénéficié d’un fort développement ces dernières années vers l’électrification et la conduite autonome. Deux pistes qui ne sont pas compatibles avec les attentes des fans.

Pour Toto Wolff, le patron de Mercedes en Formule 1, il y a déjà une évidence : le sport ne pourra pas se passer des moteurs hybrides.

"Selon nous, il faut regarder comment nous pouvons tirer encore plus de puissance de ces moteurs hybrides. La Formule 1 est le laboratoire le plus rapide du monde et nous ne devons pas abandonner ça."

Côté spectacle, Wolff ajoute que des solutions radicales sont également à éviter. Ainsi, revenir à des moteurs atmosphériques, très bruyants, serait la mauvaise route à emprunter "dans un monde où, d’ici 10 à 15 ans, il est probable que nous ayons une grande majorité de voitures 100% électriques."

Bref un équilibre doit être trouvé et cela promet des débats passionnants !