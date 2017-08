Comme nous vous le rapportions, la Formule 1 va faire son entrée dans l’arène de l’e-sport avec le lancement de la Formula 1 Esports Series.

La compétition, qui débutera en septembre 2017, permettra aux amateurs de F1 et aux joueurs du monde entier de s’affronter pour devenir le meilleur pilote virtuel de F1 et pour s’emparer de la couronne de champion du monde de Formula 1 Esports Series.

La Formula 1 Esports Series est le fruit d’un partenariat entre Formula 1, l’organisateur du championnat du monde de F1, Codemasters, le développeur et éditeur de la populaire simulation de F1, et Gfinity, le leader mondial de l’organisation d’événements et de compétitions e-sport.

La F1 Esport Series 2017 n’est que la première de ces compétitions qui auront lieu tous les ans, preuve de l’investissement à long terme du principal acteur de la F1 dans le domaine de l’e-sport, et de sa volonté d’attirer de nouveaux publics, notamment parmi les plus jeunes.

Le début de la compétition coïncide avec la sortie du jeu F1 2017, ce qui permettra aux joueurs de se sentir plus immergés dans l’univers de la F1 que jamais. Disponible partout dans le monde sur PlayStation4, Xbox One et Windows PC depuis le 25 août, F1 2017 est le plus complet des jeux de l’histoire de la franchise, et les joueurs sur les trois plateformes pourront participer à la nouvelle F1 Esport Series.

Les concurrents s’affronteront au fil de trois étapes différentes. Les qualifications se dérouleront en septembre pour déterminer les 40 pilotes les plus rapides. Ces derniers participeront ensuite à des demi-finales en direct, qui se dérouleront dans la Gfinity Arena à Londres les 10 et 11 octobre. Les 20 meilleurs pilotes participeront ensuite à la finale, qui se déroulera à Yas Marina, durant le Grand Prix de Formule 1 d’Abu Dhabi, les 24 et 25 novembre. À l’issue de ces trois compétitions, le premier champion du monde de Formula 1 Esports sera couronné durant le même week-end que le dernier Grand Prix de Formule 1 2017.

Le premier champion du monde, en plus de la fierté et du prestige, sera également nommé Formula 1 Esports Champion Expert pour la saison 2018 et sera automatiquement qualifié pour participer aux demi-finales de la Formula 1 Esports Series de l’an prochain. Il aura également l’occasion de vivre en direct une course de Formule 1 en assistant à un Grand Prix en 2018, et il sera l’un des personnages du jeu F1™ 2018.

Sean Bratches, Directeur exécutif des opérations commerciales de Formula 1, indique que « ce lancement est une occasion exceptionnelle pour nous, non seulement d’un point de vue stratégique, mais dans notre façon de vivre notre passion avec nos fans. Pour commencer, l’e-sport est un domaine en pleine croissance et l’engagement des fans est énorme, et nous avons fait les choses en grand pour y participer. Nous sommes fiers d’avoir Codemasters et Gfinity pour nous accompagner dans cette aventure. Et comme nous le faisons toujours en Formule 1, nous continuerons d’évoluer et d’innover dans notre façon de faire vivre ce championnat de F1 virtuel, pour qu’il offre une expérience toujours plus excitante et passionnante à nos fans. »

Frank Sagnier, PDG de Codemasters, ajoute : « L’e-sport est l’un des secteurs du jeu vidéo qui a la croissance la plus forte, et qui attire déjà des dizaines de millions de spectateurs. Nous sommes ravis d’annoncer cette incroyable compétition de Formule 1 pour notre jeu F1 2017. La nature très compétitive de ce sport, le spectacle qu’il offre et l’authenticité de notre jeu vont permettre aux joueurs et aux spectateurs du monde entier de vivre une expérience fantastique. Nous sommes impatients d’aller encore plus loin pour vivre cette expérience avec notre communauté fidèle et passionnée, et de permettre à de nouveaux publics de découvrir notre jeu et la F1. »

Neville Upton, PDG de Gfinity, conclut : « Voir la Formule 1 entrer dans le monde de l’e-sport est une preuve retentissante du fait que l’e-sport est un divertissement vraiment spectaculaire. Cela démontre aussi à quel point il est essentiel pour des organisations aussi importantes de repousser les frontières établies et de proposer aux fans des nouvelles façons de profiter du spectacle. Tout comme Formula 1, Gfinity a l’expérience, les compétences et les infrastructures nécessaires pour organiser des événements mondiaux, et nous sommes impatients de proposer aux fans une Formula 1 esports Series vraiment passionnante. »

Retrouvez sur F1Esports.com plus d’informations sur la Formula 1 Esport Series et sur la façon d’y participer.