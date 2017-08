Les Formule 1 et les monoplaces d’IndyCar partageaient, entre 2002 et 2006, un circuit pour une course dans l’année, le tracé Gilles Villeneuve situé à Montréal, au Canada.

A partir de 2018, il devrait y avoir un nouveau circuit en commun, celui de Mexico City, comme l’a confirmé le patron de l’Indy, Mark Miles.

"Mexico ne sera pas une course spéciale (internationale) puisqu’elle est dans les mêmes useaux horaires," dit-il.

Et cette course devrait avoir lieu "en octobre", soit quelques semaines à peine avant le Grand Prix de Formule 1.

C’est une bonne nouvelle pour l’ancien pilote de Formule 1, Esteban Gutierrez, qui remplace en ce moment Sébastien Bourdais au sein du Dale Coyne Racing.

"Si nous pouvons garder Esteban dans notre série, et qu’il y a une course au Mexique, alors nous pourrons renégocier des contrats TV avec les chaines hispanophones," se réjouit déjà Miles.