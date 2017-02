Lewis Hamilton pense que les nouveaux propriétaires de la Formule 1, Liberty Media, doivent travailler avec les circuits actuels afin de rapprocher à nouveau le public de la piste.

Selon le triple champion du monde, cela participe énormément à l’ambiance d’un Grand Prix et à l’engouement qu’ont les fans à se rendre sur une course.

"Je parle pour les Britanniques, qui sont de très grands fans de sport. Ils sont même fous de sport. Ils veulent juste se sentir impliqués quand ils vont voir une compétition, ils veulent être proches des acteurs. C’est ce que la Formule 1 doit changer," explique le pilote Mercedes.

"Je vais prendre un exemple. Quand ils font de nouveaux circuits, ou qu’ils refont des circuits, comme Silverstone, les fans sont de plus en plus loin dans les tribunes. A Silverstone, ils ont reculé la tribune avant Copse, là où il y avait l’ancienne ligne droite de départ, de 100 mètres. Ce n’est pourtant pas une partie dangereuse du circuit ! Maintenant les fans ont besoin de jumelles pour me voir passer."

"Les fans doivent être plus proches des voitures," insiste-t-il.

Hamilton fait un parallèle avec un autre sport automobile, américain, la Nascar.

"Quand vous allez sur une course de Nascar, vous êtes très proche du grillage qui est au bord de la piste et c’est super excitant. La Formule 1 doit trouver un moyen de rapprocher les fans de l’action."

Hamilton déclarait être en faveur de circuits urbains. C’est évidemment la meilleure solution pour les fans.

"Ah oui, j’aimerais tellement un Grand Prix dans Londres. Bon, ça ne serait pas vraiment spectaculaire avec les F1 actuelles parce que le son n’est pas terrible avec les V6 turbo. C’est un fait. Vous pouvez téléphoner à quelqu’un depuis le muret des stands, avec tout le peloton qui passe, sans souci."

"Quand je suis arrivé en Formule 1, les moteurs vous perçaient littéralement les oreilles, comme des avions de chasse qui passent près de vous. J’espère qu’un jour nous pourrons retrouver ce son."