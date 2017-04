La Formule 1 pourrait bien abandonner aujourd’hui une règle prévue pour 2018 et qui n’est donc pas encore entrée en vigueur.

Lors de l’établissement des règles pour les moteurs V6 turbo hybrides, il était prévu, qu’à partir de 2018, les motoristes ne puissent plus fournir que 3 moteurs par saison à chaque pilote au lieu de 4 (dans le cas où il y a 20 courses ou moins).

Cette règle avait été décidée en pensant à diminuer les coûts pour les équipes, de 5 millions d’euros. Mais les premières estimations des motoristes vont dans le sens contraire.

Augmenter la fiabilité des moteurs sans sacrifier la performance et le poids des unités de puissance actuelles est très délicat.

Mercedes, Ferrari, Renault et Honda vont ainsi présenter aujourd’hui un rapport démontrant que des moteurs plus fiables coûteraient bien plus chers à développer et à tester sur les bancs d’essais.

"Cela va même coûter beaucoup plus d’argent," confirme-t-on chez Mercedes.

Le Groupe Stratégie va donc proposer aujourd’hui de rester à 4 moteurs par saison par pilote, mais de conserver la réduction de 5 millions d’euros de la facture qui était prévue.

Ainsi c’est une situation gagnant-gagnant pour les motoristes, qui n’ont pas à revoir la conception de leurs moteurs, et les équipes clientes.