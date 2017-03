La Formule 1 doit redevenir un sport où les pilotes sont considérés comme des héros par les fans.

C’est ce que pense et souhaite le nouveau manager du sport, Ross Brawn, qui cite en exemple son ami et ancien pilote chez Benetton, Ferrari et Mercedes : Michael Schumacher.

"Michael était un héros. Mais le fait que les pilotes soient des héros n’est plus mis en avant par le sport," explique-t-il.

"Ces pilotes viennent d’un monde particulier, ce sont de vraies stars, avec des capacités incroyables. Les gens doivent le savoir, ils doivent le reconnaitre."

Brawn a déjà en tête les "héros potentiels" de la F1 : Sebastian Vettel, Lewis Hamilton et, bien entendu, Max Verstappen, promis à un brillant avenir.

"Max a un énorme potentiel pour devenir le héros de la F1 pour les prochaines années," reconnait Brawn.