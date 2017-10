Pour bien faire, Sebastian Vettel aurait dû remporter la victoire aujourd’hui au Japon, mais dès le tour de formation, le champion allemand a compris que cela n’allait pas être sa journée…

"Nous avons eu un petit problème qui s’est ensuite transformé en gros problème," explique Sebastian Vettel qui sera contraint très vite à l’abandon. "Nous manquions de puissance dès le tour de formation et ensuite aussi au départ et lors des premiers tours. Nous avons essayé de redémarrer le système mais nous n’avons pas réussi. Ce problème est situé au niveau de l’allumage (casse de bougie) et nous devons maintenant comprendre pourquoi cela nous est arrivé."

"Nous ne pouvions pas résoudre ce problème depuis le muret des stands tout en restant en piste. Au départ, j’avais déjà remarqué que je n’avais pas le niveau normal de puissance, et ça, je l’avais déjà noté lors du tour de formation. Nous avons essayé de poursuivre la course, mais sans pouvoir faire grand-chose sur la voiture. Ce n’était pas notre jour," poursuit le champion allemand.

Ce nouvel abandon complique bien sûr la vie de Sebastian Vettel, d’autant plus que Lewis Hamilton a remporté la victoire.

"Il est certain que la course au titre devient de plus en plus compliquée pour moi, il n’est pas nécessaire d’être un génie des mathématiques pour le comprendre. Ce que nous devons faire maintenant, c’est rentrer à la maison et nous reposer et je l’ai dit aux gars de l’équipe. Les mécaniciens sont fatigués, toute l’équipe est fatiguée et nous devons donc nous reposer. Nous savons que nous aurons une voiture compétitive pour les 4 dernières courses et nous devrons nous concentrer là-dessus," conclut-il.

Pour ajouter à la journée désastreuse de Vettel, il s’est pris une réprimande pour avoir manqué l’hymne national japonais avant la course.