Alors que les précédentes Williams n’aimaient pas du tout rouler sous des conditions humides ces saisons précédentes, les qualifications d’hier à Monza ont démenti cette mauvaise habitude. Lance Stroll a signé un 4e temps remarquable, et Felipe Massa n’a pas non plus démérité puisqu’il a signé le 9e chrono en Q3.

Paddy Lowe, le directeur technique, s’est montré tout à fait franc : il ne s’explique pas encore ce résultat étonnant !

« Surpris ? Oui ! » concède-t-il, avant d’assurer que cette performance n’est pas liée à un pari osé sur les réglages.

« Nous avons réglé la voiture plutôt pour des conditions sèches en prévision de la course. Il n’y a rien de particulièrement différent. Je ne vais pas prétendre avoir une idée précise pour expliquer pourquoi la voiture était si forte sur piste humide. Nous n’avons jamais développé la voiture pour rouler sur le mouillé, nous n’avons pas mené de tests particuliers pour cela. »

« Nous souffrons déjà pour comprendre le comportement des pneus sur le sec, alors que nous roulons presque chaque semaine avec. Nous sommes simplement contents d’avoir eu une voiture aussi solide. C’est avec un grand intérêt que nous allons étudier cette performance après-coup. »

Sur piste humide, on dit que c’est surtout le pilote qui fait la différence. Paddy Lowe a donc tiré son chapeau à Lance Stroll.

« Il a seulement dix-huit ans. Je me rappelle où j’en étais quand j’avais 18 ans, j’étais un peu perdu ! (rires) C’est vraiment impressionnant, aussi tôt dans sa carrière. Oui, il souffre un peu parfois cette saison, mais nous nous y attendions. C’est formidable de voir qu’il a trouvé de bonnes occasions pour montrer son talent. »

« Pour moi, les qualifications, sur le mouillé, c’est le test le plus difficile pour une équipe de F1, pas seulement pour un pilote, mais aussi pour toute l’équipe. On a parfois des surprises ! C’est très difficile. C’est vraiment une situation tendue, il faut gérer la logistique, le timing, prendre les bonnes décisions, chausser les bons pneus… »

La Williams serait-elle devenue une voiture pour piste mouillée ? En prévision de la course, qui se déroulera cette fois-ci sous le soleil de Lombardie, Paddy Lowe reste tout de même confiant et prédit une résistance efficace de ses pilotes grâce à leur vitesse de pointe.

« Nous étions assez compétitifs vendredi [sur le sec]. C’était un vendredi solide. La voiture va être difficile à doubler ici. Cela nous permettra de finir en bonne position, j’espère. Un podium ? Je ne vais pas y penser tout de suite. On fera de notre mieux. Il y a d’autres voitures rapides près de nous… »

Lance Stroll pourra-t-il mener la course à la fin du premier tour ?

« Lance prend des bons départs, en réalité. Il est assez bon pour négocier le trafic jusqu’au premier virage » conclut Paddy Lowe.

Lance Stroll n’a jamais pris de départ sans trafic autour de lui : ce sera donc une première à suivre pour lui – pleine d’intensité.