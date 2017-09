Comme nous vous le révélions en exclusivité lors du week-end du Grand Prix de Singapour, Force India a demandé une clarification sur l’échange de moteurs entre McLaren et Toro Rosso.

McLaren va disposer d’un moteur Renault et Toro Rosso du moteur Honda alors que, normalement, les motorisations de chaque équipe doivent être connues dès le mois de mai, afin de laisser éventuellement le temps à la FIA d’agir au cas où une équipe se retrouverait sans moteur.

"Est-ce que des changements aussi tard dans la saison sont possibles dans le cadre du règlement sportif ? La FIA doit normalement valider tout ça en mai, pas en septembre. Nous allons étudier cela de notre côté," confiait ainsi le directeur des opérations de Force India, Otmar Szafnauer.

La FIA semble avoir donné raison à Force India. Il n’est pas question de sanctions, puisque cet accord permet de garder Honda dans le sport. Mais la FIA veut maintenant savoir plus tôt.

Ainsi la date limite du 6 mai va passer au 1er janvier. C’est-à-dire que nous devrions connaitre dans un peu plus de trois mois à peine quels seront les moteurs des équipes en 2019. Et tous les regards se tourneront vers Red Bull : acceptera-t-elle un moteur Honda alors que la saison 2018 n’aura pas commencé et qu’elle ne pourra pas juger les progrès du V6 japonais chez Toro Rosso ?